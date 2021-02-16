На 20 февраля назначены сразу два суда над Навальным

Фото: Пресс-служба Бабушкинского суда

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Судья мирового участка № 321 Бабушкинского района Вера Акимова назначила на 20 февраля заседание, на котором политик Алексей Навальный должен выступить с последним словом по делу о клевете на ветерана войны Игната Артеменко. Заседание должно начаться в 14:00.

Однако 12 февраля Мосгорсуд назначил также на 20 февраля рассмотрение апелляции защиты на решение Симоновского суда, который заменил политику условный срок по делу "Ив Роше" на реальный. Это заседание назначено на 10 утра, говорил ранее адвокат Вадим Кобзев.

16 февраля в Бабушкинском суде прошли прения сторон.

Прокурор Екатерина Фролова попросила назначить Навальному штраф в 950 000 рублей за клевету на ветерана, которую она считает доказанной. С учетом того, что подусдимый еще не отбыл наказание по так называемому делу "Ив Роше", окончательно обвинение попросило ему назначить три с половиной года колонии, а наказание в виде штрафа - исполнять отдельно.

Поводом для уголовного дела о клевете стала публикация политика в соцсетях от 2 июня 2020 года. Он скопировал ролик телеканала RT, в котором несколько человек, в том числе ветеран Артеменко, призывали голосовать за поправки к Конституции, и в комментарии раскритиковал участников съемок, не назвав ни одного из них. Следствие сочло, что тем самым Навальный оклеветал ветерана ВОВ.

Защита просит Навального оправдать, поскольку в комментарии было оценочное суждение, а не упоминание фактов, достоверность которых можно как-либо оценивать.

Он вины не признает и считает свое дело политически мотивированным.

Симоновский суд Москвы 2 февраля по ходатайству столичного управления ФСИН заменил Навальному условное наказание по делу "Ив Роше" на реальный срок за то, что он пропускал регулярную регистрацию в исполнительной инспекции в течение испытательного срока. С учетом отбытого домашнего арест ему предстоит отбыть в колонии два года восемь месяцев.

В декабре 2014 года Навальный и его брат Олег были признаны по этому делу виновными в хищении.