Мосгорсуд отклонил просьбу об освобождении Навального по решению ЕСПЧ
Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Мосгорсуд отказался удовлетворить ходатайство защитников оппозиционера Алексея Навального о его освобождении на основании решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ).
Как передал корреспондент "Интерфакса", это следует из решения Мосгорсуда по жалобам адвокатов на решение суд первой инстанции о замене условного срока Навальному на реальный.
Ранее в субботу Мосгорсуд признал законным решение о замене оппозиционеру условного наказания на реальное в виде 3,5 лет колонии по так называемому делу "Ив Роше".
ЕСПЧ 16 февраля предписал российским властям немедленно освободить Навального. Российские власти заявили, что это решение не может быть исполнено.