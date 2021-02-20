Мосгорсуд отклонил просьбу об освобождении Навального по решению ЕСПЧ

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Мосгорсуд отказался удовлетворить ходатайство защитников оппозиционера Алексея Навального о его освобождении на основании решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ).

Как передал корреспондент "Интерфакса", это следует из решения Мосгорсуда по жалобам адвокатов на решение суд первой инстанции о замене условного срока Навальному на реальный.

Ранее в субботу Мосгорсуд признал законным решение о замене оппозиционеру условного наказания на реальное в виде 3,5 лет колонии по так называемому делу "Ив Роше".

ЕСПЧ 16 февраля предписал российским властям немедленно освободить Навального. Российские власти заявили, что это решение не может быть исполнено.