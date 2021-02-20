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Мосгорсуд отклонил просьбу об освобождении Навального по решению ЕСПЧ

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Мосгорсуд отказался удовлетворить ходатайство защитников оппозиционера Алексея Навального о его освобождении на основании решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ).

Как передал корреспондент "Интерфакса", это следует из решения Мосгорсуда по жалобам адвокатов на решение суд первой инстанции о замене условного срока Навальному на реальный.

Ранее в субботу Мосгорсуд признал законным решение о замене оппозиционеру условного наказания на реальное в виде 3,5 лет колонии по так называемому делу "Ив Роше".

ЕСПЧ 16 февраля предписал российским властям немедленно освободить Навального. Российские власти заявили, что это решение не может быть исполнено.

Суд над Алексеем Навальным

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Алексей Навальный

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