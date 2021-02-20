Двое пострадавших при ЧП на фабрике в Норильске попали в реанимацию

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Двое пострадавших в результате обрушения конструкций в одном из цехов Норильской обогатительной фабрики находятся в тяжелом состоянии в реанимации, еще три человека - в разных отделениях местной больницы, сообщили "Интерфаксу" в субботу в пресс-службе Минздрава Красноярского края.

Рано утром в субботу частично обрушились конструкции в цеху горно-обогатительной фабрике в Норильске на площади около 1 тыс. кв. метров. По данным СКР, под завалами могли находится восемь человек. Двое спаслись самостоятельно, спасатели достали четырех пострадавших , один из них позже скончался в машине скорой помощи. В настоящее время на месте происшествия ищут двоих рабочих.

По данным регионального Минздрава, пять пострадавших в результате обрушения доставили в норильскую межрайонную больницу N1.

Следователи возбудили уголовное дело по о нарушении правил безопасности при ведении горных работ, повлекшем по неосторожности смерть двух и более человек. Прокуратура отмечает, что обрушение произошло во время укрепления конструкций цеха, в которых ранее были обнаружены дефекты.