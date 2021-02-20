Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 12:47Заразились
на 20.02В России 4 151 984+12 953В мире 110 725 024+418 994

Двое пострадавших при ЧП на фабрике в Норильске попали в реанимацию

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Двое пострадавших в результате обрушения конструкций в одном из цехов Норильской обогатительной фабрики находятся в тяжелом состоянии в реанимации, еще три человека - в разных отделениях местной больницы, сообщили "Интерфаксу" в субботу в пресс-службе Минздрава Красноярского края.

Рано утром в субботу частично обрушились конструкции в цеху горно-обогатительной фабрике в Норильске на площади около 1 тыс. кв. метров. По данным СКР, под завалами могли находится восемь человек. Двое спаслись самостоятельно, спасатели достали четырех пострадавших , один из них позже скончался в машине скорой помощи. В настоящее время на месте происшествия ищут двоих рабочих.

По данным регионального Минздрава, пять пострадавших в результате обрушения доставили в норильскую межрайонную больницу N1.

Следователи возбудили уголовное дело по о нарушении правил безопасности при ведении горных работ, повлекшем по неосторожности смерть двух и более человек. Прокуратура отмечает, что обрушение произошло во время укрепления конструкций цеха, в которых ранее были обнаружены дефекты.

Норильск

Новости по теме

Новости

Потанин объяснил ЧП на фабрике в Норильске нарушением мер безопасности

Оползень сошел на федеральную трассу Джубга-Сочи

Мосгорсуд отклонил просьбу об освобождении Навального по решению ЕСПЧ

Мосгорсуд признал законной отмену Навальному условного срока

Мосгорсуд признал законной отмену Навальному условного срока
Пандемия коронавируса

У 15% добровольцев не выработались антитела после введения "КовиВака"

У 15% добровольцев не выработались антитела после введения "КовиВака"

В России коронавирус обнаружен еще у 12 953 человек

В России коронавирус обнаружен еще у 12 953 человек

Начались клинические испытания комбинированной вакцины "Спутник V" с АstraZeneca

Мосгорсуд принял просьбу об освобождении Навального по решению ЕСПЧ

В Москве задержали гендиректора ТГК-2 Надежду Пинигину

В Москве задержали гендиректора ТГК-2 Надежду Пинигину

“Ъ” сообщил о задержке запуска "мусорных" электростанций в Подмосковье и Казани

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');