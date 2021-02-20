Потанин объяснил ЧП на фабрике в Норильске нарушением мер безопасности

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Авария на Норильской обогатительной фабрике (входит в "дочернюю" компанию "Норникеля" "Медвежий ручей") произошла по причине грубого нарушения техники безопасности руководством предприятия, заявил журналистам в субботу глава "Норникеля" Владимир Потанин.

"Авария предположительно произошла по причине грубого нарушения техники безопасности и норм промышленной безопасности руководителями предприятия. В настоящее время ведется расследование. Руководитель фабрики, на которой произошла авария, отстранен от занимаемой должности", - сказал он.

В ближайшие 5 лет "Норникель" запланировал около 100 млрд рублей инвестиций в промышленную безопасность.

"Данная авария показывает, что, видимо, эти усилия недостаточны, и мы, принимая ответственность на себя за произошедшее, будем ужесточать требования по промышленной безопасности и к людям, которые за нее отвечают", - сообщил Потанин.

Рано утром в субботу частично обрушились конструкции в цеху горно-обогатительной фабрики в Норильске на площади около 1 тыс. кв. метров. По данным СКР, под завалами могли находится восемь человек. Двое спаслись самостоятельно, спасатели достали четырех пострадавших, один из них позже скончался в машине скорой помощи. В настоящее время на месте происшествия ищут двоих рабочих.

Двое из пострадавших в результате ЧП находятся в тяжелом состоянии в реанимации, заявили ране "Интерфаксу" в пресс-службе Минздрава Красноярского края.

Следователи возбудили уголовное дело по факту инцидента по ч. 3 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении горных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).