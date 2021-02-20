Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 12:47Заразились
на 20.02В России 4 151 984+12 953В мире 110 725 024+418 994

Тела еще двух рабочих обнаружены под завалами на фабрике в Норильске

Тела еще двух рабочих обнаружены под завалами на фабрике в Норильске
Обрушение галереи дробильного цеха в Норильске
Фото: Следственный комитет РФ/ТАСС

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Спасатели обнаружили тела двух рабочих под завалами обрушившегося цеха Норильской обогатительной фабрики, сообщили журналистам в пресс-службе красноярского главка СКР в субботу.

По данным МЧС, поиски оставшихся под завалами людей продолжались более 12 часов. Общее число жертв достигло трех.

Рано утром в субботу произошло частичное обрушение конструкций в дробильном цехе горно-обогатительной фабрики в Норильске на площади около 1 тыс. кв. метров. По данным СКР, в это время в здании находились восемь человек. Двое выбрались самостоятельно, спасатели достали четверых пострадавших, один из которых позже скончался в машине скорой.

Следователи возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности при ведении горных работ, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 216 УК РФ).

По данным ведомства, обрушение произошло во время ремонтных работ по укреплению конструкций цеха, в которых ранее были обнаружены дефекты. Глава "Норникеля" Владимир Потанин объяснил ЧП грубым нарушением техники безопасности руководством предприятия.

СКР Норильск

Новости по теме

Новости

Вице-премьер Борисов предложил оборонным предприятиям выходить на биржи

Вице-премьер Борисов предложил оборонным предприятиям выходить на биржи

Михаил Ефремов этапирован из московского СИЗО в Белгородскую колонию

Котировки "Норникеля" упали на 4,5% после аварии на фабрике

В РФ подтвержден первый случай заражения человека птичьим гриппом H5N8

В РФ подтвержден первый случай заражения человека птичьим гриппом H5N8

Потанин объяснил ЧП на фабрике в Норильске нарушением мер безопасности

Оползень сошел на федеральную трассу Джубга-Сочи

Мосгорсуд отклонил просьбу об освобождении Навального по решению ЕСПЧ

Мосгорсуд признал законной отмену Навальному условного срока

Мосгорсуд признал законной отмену Навальному условного срока
Пандемия коронавируса

У 15% добровольцев не выработались антитела после введения "КовиВака"

У 15% добровольцев не выработались антитела после введения "КовиВака"

В России коронавирус обнаружен еще у 12 953 человек

В России коронавирус обнаружен еще у 12 953 человек
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');