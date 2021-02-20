Тела еще двух рабочих обнаружены под завалами на фабрике в Норильске

Обрушение галереи дробильного цеха в Норильске Фото: Следственный комитет РФ/ТАСС

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Спасатели обнаружили тела двух рабочих под завалами обрушившегося цеха Норильской обогатительной фабрики, сообщили журналистам в пресс-службе красноярского главка СКР в субботу.

По данным МЧС, поиски оставшихся под завалами людей продолжались более 12 часов. Общее число жертв достигло трех.

Рано утром в субботу произошло частичное обрушение конструкций в дробильном цехе горно-обогатительной фабрики в Норильске на площади около 1 тыс. кв. метров. По данным СКР, в это время в здании находились восемь человек. Двое выбрались самостоятельно, спасатели достали четверых пострадавших, один из которых позже скончался в машине скорой.

Следователи возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности при ведении горных работ, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 216 УК РФ).

По данным ведомства, обрушение произошло во время ремонтных работ по укреплению конструкций цеха, в которых ранее были обнаружены дефекты. Глава "Норникеля" Владимир Потанин объяснил ЧП грубым нарушением техники безопасности руководством предприятия.