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Путин внес в Думу законопроект о выходе РФ из Договора по открытому небу

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин внес в Думу законопроект № 1168313-7 о денонсации Российской Федерацией Договора по открытому небу (ДОН). Законопроект появился в думской базе.

5 мая премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление правительства о представлении президенту предложения о денонсации этого договора. Предполагалось, что после того, как правительство представит законопроект о денонсации ДОН президенту, документ будет передан в Госдуму.

9 мая Путин назначил заместителя министра иностранных дел Сергея Рябкова представителем президента при рассмотрении этого законопроекта в Думе и Совете Федерации.

Договор по открытому небу (ДОН, The Treaty on Open Skies) был подписан 24 марта 1992 года в Хельсинки представителями 23 государств-членов Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Россия ратифицировала договор 26 мая 2001 года. Страны-участницы получают право совершать облеты территорий друг друга с целью контроля военной деятельности.

В ноябре 2020 года США вышли из ДОН. В январе 2021 года о начале аналогичной процедуры объявил российский МИД. Москва допускала свое возвращение в соглашение, если то же сделает Вашингтон, однако в конце апреля в МИД констатировали, что все идет к развалу договора, и добавили, что в России процедура денонсации ДОН завершится до конца мая.

Владимир Путин Федеральное Собрание Госдума США Сергей Рябков МИД ДОН

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