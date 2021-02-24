Минтруд будет более адресно поддерживать семьи с детьми

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Министерство труда и социальной защиты РФ (Минтруд) сейчас занимается проработкой мер, направленных на усиление адресной поддержки семей с детьми, заявил заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский.

"Как раз сейчас Минтрудом прорабатываются вопросы усиления адресности поддержки, при которой сумма может увеличиваться для преодоления семьей порога материального достатка не ниже прожиточного минимума", - сообщил Рязанский в интервью, опубликованном в среду в еженедельном выпуске "Российской газеты".

По его словам, "надо изменять методику в вопросах расчета пособий из-за меняющихся доходов семей с детьми".

"Поддержка материнства, многодетности, качество детской медицины, модернизация первичного звена здравоохранения, социальная проблематика на сельских территориях, развитие массовой физической культуры, юношеского спорта и многое другое - все это в программах нашей работы", - подчеркнул замглавы комитета Совета Федерации по соцполитике в беседе с изданием.