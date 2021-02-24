Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 13:43Заразились
на 23.02В России 4 189 153+11 823В мире 111 721 885+288 787

Минтруд будет более адресно поддерживать семьи с детьми

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Министерство труда и социальной защиты РФ (Минтруд) сейчас занимается проработкой мер, направленных на усиление адресной поддержки семей с детьми, заявил заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский.

"Как раз сейчас Минтрудом прорабатываются вопросы усиления адресности поддержки, при которой сумма может увеличиваться для преодоления семьей порога материального достатка не ниже прожиточного минимума", - сообщил Рязанский в интервью, опубликованном в среду в еженедельном выпуске "Российской газеты".

По его словам, "надо изменять методику в вопросах расчета пособий из-за меняющихся доходов семей с детьми".

"Поддержка материнства, многодетности, качество детской медицины, модернизация первичного звена здравоохранения, социальная проблематика на сельских территориях, развитие массовой физической культуры, юношеского спорта и многое другое - все это в программах нашей работы", - подчеркнул замглавы комитета Совета Федерации по соцполитике в беседе с изданием.

Минтруд

Новости по теме

Новости

Минтруд разрешит некоторым людям досрочно выходить на пенсию

Что произошло за день: вторник, 23 февраля

Скандалы в колониях

CК завел дело после публикации видео пыток из Ярославской колонии

Режим ЧС ввели в одном районе Оренбуржья из-за взрыва на газопроводе

Минтруд разработал проект о досрочном выходе на пенсию некоторых работников

Минэнерго заверило в отсутствии проблем с получением газа из-за ЧП в Оренбуржье

Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата

Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата

Ликвидирована утечка газа на магистральном газопроводе в Оренбуржье

Пандемия коронавируса

Прекращено первое в России уголовное дело из-за фейка о COVID-19

Прекращено первое в России уголовное дело из-за фейка о COVID-19
Пандемия коронавируса

Суточный COVID-прирост в РФ опустился к цифрам начала октября 2020 г.

Суточный COVID-прирост в РФ опустился к цифрам начала октября 2020 г.
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');