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Минтруда предложило трехступенчатую систему выплат пособий на детей

Минтруда предложило трехступенчатую систему выплат пособий на детей
Фото: AP/TASS

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Министерство труда РФ разработало новый алгоритм определения размера ежемесячного пособия на детей от 3 до 7 лет включительно и предлагает в 2021 году установить в каждом регионе трехступенчатую систему таких выплат, размер которых будет зависеть от уровня доходов семьи. Об эсообщил глава ведомства Антон Котяков.

"Предлагается установить трехступенчатую систему с 1 января 2021 года с установлением максимального размера пособия на уровне регионального прожиточного минимума на ребенка", - заявил Котяков во вторник на совещании у главы государства по соцвопросам.

"Стандартным размером остается 50% от регионального прожиточного минимума на ребенка. Если такая ежемесячная выплата не позволяет обеспечить доходы в размере не менее прожиточного минимума на каждого члена семьи, то пособие назначается на уровне 75% регионального прожиточного минимума на ребенка", - уточнил министр.

Он добавил, что, "если и это увеличенное пособие тоже не позволяет вывести семью из числа нуждающихся, то родители будет получать 100% регионального прожиточного минимума на каждого ребенка в возрасте от 3 до 7 лет включительно".

По словам министра, ведомство разработало новый алгоритм определения размера выплаты ежемесячного пособия на детей от 3 до 7 лет включительно, исходя из проведенного анализа уровня доходов семей-получателей, который показал, что "в большинстве случаев даже с учетом этой выплаты среднедушевой доход семьи не доводится до минимальной планки - прожиточного минимума".

Котяков сообщил, что заявления на назначение выплаты в повышенном размере будут приниматься с 1 апреля.

"Как и в прошлом году, расчет будет сделан с 1 января. Те граждане, кто уже получает ежемесячную выплату, с 1 апреля смогут подать заявление для ее назначения в новом размере", - уточнил глава Минтруда.

Министр добавил, что "указ, закрепляющий такой подход, в ближайшее время будет предоставлен на подпись, необходимые решения и акты правительства подготовлены".

В свою очередь вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что проведенная "выверка" показала, что "количество детей, которые реально оказались нуждающимся в такой выплате, оказалась существенно выше, чем мы предполагали ранее".

"То есть по 2020 году мы заплатили 4,7 миллиона человек и выяснилось, что информационные системы, из которых мы брали данные по субъектам РФ по выплатам, страдали одним большим недостатком: количество детей и семей, которые нуждались в этих пособиях, было занижено, потому что пособия, которые выплачивались в регионах были ничтожными", - сказала вице-премьер.

По ее словам, это связано с тем, что с начала 2000- х годов размер пособий на детей был очень низким и не менялся.

"Безусловно, когда средний уровень пособия оказался в среднем 5,9 тыс., то, конечно, количество людей, которые пришли за получением пособия, оказалось существенно больше. И хорошо, потому что позволяет людям повысить свой доход и выйти из бедности", - добавила Голикова.

По данным Минтруда, на выплату пособий в 2021 году потребуется 276 млрд рублей, в 2022 году - 295 млрд рублей, а в 2023 году - 297 млрд рублей.

В 2020 году помощь была назначена семьям с 4 млн 750 тыс. детей, на эти выплаты из федерального бюджета было перечислено почти 213 млрд рублей. Ежемесячное пособие на детей от трех до семи лет было введено в апреле 2020 года как мера поддержки семьям с невысокими доходами в условиях пандемического кризиса. Пособие назначалось в однократном размере, в среднем по РФ его размер составлял 5,5 тыс. рублей.

Минтруда

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