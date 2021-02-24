В Волгограде задержали тиктокера за танцы на Мамаевом кургане

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Полицейские задержали студента, который устроил танцы с голым торсом на Мамаевом кургане и опубликовал соответствующее видео в соцсети TikTok, сообщает пресс-служба главка МВД по Волгоградской области.

"Установлено, что видеоролик снял 20-летний житель Городищенского района - студент Волгоградского института управления - филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС). Свои действия он объяснил тем, что хотел привлечь подписчиков на свой интернет-канал. Молодой человек задержан", - говорится в сообщении.

Блогер с голым торсом станцевал на Мамаевом кургане. 20-летний экс-кандидат в депутаты Кирилл Ежов решил поделиться со своими подписчиками в TikTok новым роликом, для которого, стоя на фоне статуи "Родины-матери", снял с себя одежду, оставшись в одних джинсах, и пустился в пляс. pic.twitter.com/HUrwua1wd0 — РЕН ТВ | Новости (@rentvchannel) February 23, 2021

На опубликованном видео молодой человек раздетый по пояс и босиком танцует у подножия Мамаева кургана на фоне монумента Монумент "Родина-мать зовет!". По данному факту проводится проверка.

Мамаев курган - возвышенность в Волгограде, на которой в период Великой отечественной войны шли ожесточенные бои Сталинградской битвы. Там расположен памятник-ансамбль "Героям Сталинградской битвы" с монументом "Родина-мать зовет!". В братских и индивидуальных могилах на Мамаевом кургане похоронены более 35 тысяч защитников Сталинграда.