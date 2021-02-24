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Уголовное дело возбудили против тиктокера за танцы у Мамаева кургана

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - В отношении студента-тиктокера из Волгограда, станцевавшего на Мамаевом кургане ради привлечения подписчиков, возбудили уголовное дело, сообщает пресс-служа главка МВД по Волгоградской области.

"Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 244 УК РФ (надругательство над телами умерших и местами их захоронения) в отношении 20-летнего жителя Городищенского района", - говорится в сообщении.

Полиция отмечает, что студент волгоградского института сознался в содеянном. Свои действия он объяснил тем, что хотел привлечь подписчиков в социальной сети TikTok, где размещают короткие видео.

Ранее сообщалось, что полицейские задержали студента, который с голым торсом устроил танцы на Мамаевом кургане и разместил об этом видео в TikTok.

Мамаев курган - возвышенность в Волгограде, на которой в период Великой отечественной войны шли ожесточенные бои Сталинградской битвы. Там расположен памятник-ансамбль "Героям Сталинградской битвы" с монументом "Родина-мать зовет!". В братских и индивидуальных могилах на Мамаевом кургане похоронены более 35 тысяч защитников Сталинграда.

Волгоград

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