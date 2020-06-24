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На Мамаевом кургане после реставрации открыли монумент "Родина-мать зовет!"

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Монумент "Родина-мать зовет!" торжественно открыт в Волгограде после трех лет реставрации в день парада Победы, сообщила журналистам министр культуры РФ Ольга Любимова в среду.

"Поздравляю всех нас с открытием обновленной скульптуры - одного из крупнейших и значимых памятников России! Ежегодно сюда приходят сотни тысяч людей, чтобы почтить память воинов и мирных жителей, погибших в годы Великой Отечественной войны. Именно поэтому для нас важно сохранить его для поколений, в память о нашей великой истории", - сказала Любимова на открытии монумента.

Ранее планировалось, что торжественное открытие состоится 9 мая, в день 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, но из-за ограничительных мер по COVID-19 церемонию пришлось перенести.

Как сообщил ранее в интервью агентству "Интерфакс" директор Музея-заповедника "Сталинградская битва" Алексей Дементьев, комплексная реставрация мемориала не прекращается, в планах до 2025 года провести капитальный ремонт всех объектов Мамаева кургана.

"В том числе, к 80-летию Победы в Сталинградской битве в 2023 году мы приведем в порядок территорию комплекса музея-панорамы "Сталинградская битва". Необходим ремонт нижней террасы, где уже много лет находится в разрушенном состоянии аэратор, пешеходного моста по улице Чуйкова, замена инженерных сетей, реставрация архитектурных объектов, а также благоустройство территории", - сказал Дементьев.

Он отметил, что реставрационные работы по скульптуре "Родина-мать зовет!" начались в 2017 году. В ходе первого и второго этапов подрядчик заменил канатную арматуру внутри монумента. В рамках третьего этапа проведена шлифовка и нанесен новый поверхностный слой. Общая стоимость реставрации составила порядка 650 млн рублей.

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