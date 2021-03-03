Матвиенко выступила за введение в УК статьи за треш-стримы

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поддержала идею введения отдельной статьи в Уголовном кодексе РФ с наказанием за треш-стримы - трансляцию в интернете издевательств над людьми.

"Я бы тоже поддержала отдельную статью, потому что мы не успеваем за новыми угрозами, которые появляются. Эта угроза серьезная, она уже обрела системный характер, затрагивает миллионную аудиторию. Четко и внятно надо понять, что именно это новое явление, которое появилось, наказуемо следующим образом", - сказала Матвиенко на заседании Совета Федерации в среду.

Она попросила главу Комиссии СФ по информационной политике Алексея Пушкова и председателя Комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Андрея Клишаса проработать вопрос с юристами.

"Постарайтесь как можно раньше сформулировать и подготовить проект закона", - сказала Матвиенко, обращаясь к Пушкову, который на заседании и поднял вопрос о необходимости отдельной статьи в УК по треш-стримам.

Ранее замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин высказался о необходимости введения уголовной ответственности, которая снизит градус мотивации треш-стримеров. По его мнению, нужно добиться того, чтобы объем этой аудитории стремился к нулю.

Ранее в Совете Федерации была создана рабочая группа, возглавляемая Алексеем Пушковым, которая и готовит соответствующие поправки. Председатель комиссии предложил ввести уголовное наказание вплоть до лишения свободы на шесть лет за унижение человеческого достоинства в ходе треш-стримов. За это Пушков предложил ввести штрафы от 300 000 до 600 000 рублей или в размере дохода осужденного за период от двух до пяти лет, принудительные работы на срок от двух до пяти лет или лишение свободы на срок от трех до шести лет.

Идея введения отдельной статьи в Уголовном кодексе РФ появилась после череды инцидентов с молодыми блогерами, применяющими насилие во время собственных прямых трансляций в интернете. Блогер Mellstroy стал фигурантом уголовного дела после избиения во время стрима модели Алены Ефремовой. Девушка написала в полицию заявление о том, что ее избил знакомый. Другой стример Станислав Решетников (Reeflay) был арестован по делу о смерти его подруги и обвинялся в умышленном причинении тяжкого вреда здоровья, повлекшем смерть пострадавшей. Следствием было установлено, что во время стримов многочисленные зрители наблюдали избиение потерпевшей, а также иные противоправные действия. По данным эксперта, у скончавшейся девушки были зафиксированы закрытая черепно-мозговая травма, множественные кровоподтеки и субдуральная гематома, которая образовалась в результате не менее трех ударов по лицу.