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Голикова сообщила об уменьшении числа детей-сирот в России на 6,6%

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - В России в 2020 году детей-сирот стало на 6,6% меньше, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на заседании совета по вопросам попечительства в социальной сфере по вопросам деинституционализации государственной системы попечительства над детьми.

По ее словам, в прошлом году стало меньше воспитанников в организациях для детей-сирот, стало меньше детей, для которых обязанности опекуна или попечителя возложены на органы попечительства, также уменьшилось количество детей, оставшихся без попечения родителей. В сорока регионах динамика по снижению числа сирот "превысила среднюю".

На безвозмездную форму опеки за год передали больше 19 500 детей, на возмездную - почти 12 000, были усыновлены 2500, добавила вице-премьер.

На начало 2021 года в стране было 406 128 детей-сирот или оставшихся без попечения родителей, почти 365 000 из них находились в замещающих семьях.

Приоритетом госполитики в этой сфере Голиков назвала сохранение семейных отношений между кровными родственниками и развитие таких форм, как опекунство и усыновление.

Татьяна Голикова правительство

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