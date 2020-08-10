Правительство РФ упростило опекунам детей-сирот и инвалидов доступ к пособиям

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Правительство РФ упростило процедуры оформления пособий опекунами детей-сирот и инвалидов, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Раньше для получения пособий, выплат льгот на лекарства, питание или парковку опекун должен был лично подтвердить свой статус соответствующей справкой, сейчас он это может сделать дистанционно", - сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами.

Он добавил, что до конца текущего года все сведения о законных представителях тех, кто имеет право на социальную поддержку, будут занесены в единую государственную информационную систему социального обслуживания. "Банк данных будет содержать сведения о гражданах, лишенных родительских прав, это позволит защитить детей и тех, от имени кого действует опекун, а также исключить возможные злоупотребления, в том числе при продаже квартир и совершении других юридически значимых действий", - сказал премьер.

В эту систему, отметил Мишустин, также будут внесены сведения о детях-сиротах и детях, оставшихся без попечения родителей, которые имеют право на социальную поддержку. "База данных будет единой для всех органов исполнительной власти, а, главное, удобной в использовании. Это важный элемент социального казначейства, который мы сейчас создаем", - отметил глава правительства.