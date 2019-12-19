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ХроникаПутин: пресс-конференция - 2019Обновлено в 16:01

Более половины детей-сирот в РФ получили этот статус в 2018г. при живых родителях

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что основная причина признания детей сиротами в России по итогам 2018 года - лишение или ограничение родительских прав.

"Основными причинами (признания детей сиротами - ИФ), по данным министерства просвещения, являются лишение и ограничение родительских прав - суммарно составляет 57%, а также смерть родителей или единственного родителя - 24%", - сказала Голикова на заседании Совета при правительстве РФ по попечительству в социальной сфере в четверг.

По данным Минпросвещения, всего в 2018 году (данных 2019 года пока нет) было выявлено 48 тыс. 290 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Это на 2,5% меньше, чем было выявлено в 2017 году.

"Очевидно, что одна из причин социального сиротства - это несвоевременная или не оказанная в достаточном объеме социальная поддержка и помощь семье или отсутствие налаженной профилактики в работе с семьей", - отметила Голикова.

В государственном банке данных РФ по информации на начало декабря содержатся сведения о 45,1 тыс. детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Татьяна Голикова

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