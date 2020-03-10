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ХроникаЭпидемия коронавирусаОбновлено в 14:59

Количество приемных семей в Москве выросло почти в 8 раз за 10 лет

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - В Москве 93% детей, оставшихся без родителей, воспитываются в приемных семьях, говорится в материалах президиума правительства столицы.

"За последние несколько лет в Москве проведена большая работа для решения проблемы сиротства. С 2010 года количество приемных семей выросло почти в восемь раз", - отмечается в материалах. Сейчас в Москве 2675 приемных семьей, тогда как в 2010 году их было всего 358.

"В семьях, взявших на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, живут 18 829 детей-сирот (93%) и лишь 1 409 детей (7%) являются воспитанниками учреждений для детей-сирот. Город делает все возможное, чтобы и они обрели семью", - говорится в материалах президиума.

Москва

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