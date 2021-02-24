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Роскомнадзор потребовал от Twitter объяснить блокировку сотни аккаунтов

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Роскомнадзор направил руководству социальной сети Twitter требование разъяснить причины блокировки сотни аккаунтов, об удалении которых ранее сообщила компания.

"24 февраля Роскомнадзор направил письмо в адрес руководства Twitter, Inc с требованием предоставить списки ресурсов, к которым ограничен доступ, а также разъяснить причины их блокировки" - говорится в сообщении.

В частности, в РКН потребовали подтвердить связь заблокированных аккаунтов с российскими государственными органами.

"Ранее в официальном блоге Twitter появилось сообщение о выявлении и удалении 100 учетных записей, доступ к которым был ограничен по причине якобы "ведения пророссийской пропаганды" и "подрыва веры в стабильность альянса НАТО", а также осуществления действий, "направленных против США и ЕС"", - говорится в сообщении РКН.

23 февраля в своем блоге Twitter сообщил, что навсегда заблокировал 373 аккаунта, 100 из которых якобы связаны с Россией. Согласно данным компании, речь идет о двух сетях учетных записей. Первая насчитывает 69 поддельных аккаунтов и, предположительно, связана с российскими государственными субъектами.

"Часть этих аккаунтов распространяли сообщения, которые были связаны с российским правительством, в то время как другая часть сети была сосредоточена на подрыве веры в альянс НАТО и его стабильность", - отметила компания. Во вторую группу входил 31 аккаунт, которые, по данным Twitter, связаны с "Агентством интернет-исследований" и российскими правительственными структурами. По данным компании, сообщения в этих аккаунтах были направлены против США и Европейского Союза.

Также компания удалила около 130 учетных записей, связанных с Ираном, которые "пытались сорвать публичный разговор во время первых президентских дебатов 2020 года в США", а также 35 аккаунтов, связанных с правительством Армении, "созданные, чтобы продвигать сообщения, нацеленные против Азербайджана".

Роскомнадзор Twitter

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