Роскомнадзор составит в отношении ряда соцсетей протоколы об административных нарушениях

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Роскомнадзор намерен составить протоколы об административном правонарушении в отношении соцсетей Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, "ВКонтакте", "Одноклассники", YouTube и Telegram за неудаление призывов к несовершеннолетним участвовать в несанкционированных акциях, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ведомства.

"Вызовы для составления протоколов об административных правонарушениях по ст. 13.41 КоАП РФ направлены представителям соцсетей Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, "ВКонтакте", "Одноклассники", а также видеохостинга YouTube и мессенджера Telegram. Составление протоколов состоится в период с 11 февраля по 1 марта 2021 года", - сообщили агентству в пресс-службе Роскомнадзора, отвечая на вопрос, какие соцсети и в какие сроки будут привлечены к административной ответственности.

Там уточнили, что согласно КоАП РФ, нарушение порядка ограничения доступа к запрещенной информации владельцем сайта влечет наложение административного штрафа на юридических лиц в размере от 800 тыс. до 4 млн рублей. В случае повторного правонарушения сумма штрафа увеличивается до одной десятой совокупного размера суммы годовой выручки компании.

Ранее РКН сообщал, что социальные сети и платформы за неудаление в полном объеме призывов к несовершеннолетним участвовать в несанкционнированных акциях будут привлечены к ответственности.

По данным Роскомнадзора, озвученным ранее, ведомством в соцсетях было выявлено более 2,5 тыс. призывов к несовершеннолетним участвовать в несанкционированных акциях. Большинство таких призывов были удалены, что позволило минимизировать участие несовершеннолетних в акциях, но, как уточнил в среду в Госдуме замглавы Роскомнадзора Милош Вагнер, не все призывы были удалены своевременно, и ведомством уже подготовлены материалы для привлечения компаний к ответственности.

Ранее Генпрокуратура потребовала от РКН заблокировать доступ к интернет-сайтам с призывами к проведению несогласованных акций. 28 января пресс-служба РКН сообщила, что отечественные и зарубежные соцсети после получения требований начали активно удалять новые призывы к несовершеннолетним принять участие в неразрешенных массовых акциях 31 января.

27 января Роскомнадзор сообщил, что соцсети Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, "ВКонтакте", "Одноклассники", а также видеохостинг YouTube будут оштрафованы за то, что удалили не все призывы к несовершеннолетним участвовать в несанкционированных акциях 23 января по аналогичному требованию Генпрокуратуры.

23 и 31 января во многих городах России прошли несанкционированные акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального, арестованного после возвращения на родину 17 января. Симоновский суд Москвы 2 февраля заменил ему условный срок по делу "Ив Роше" на реальный в 3,5 года колонии.