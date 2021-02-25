Во ФСИН сочли, что возможные санкции из-за Навального не повлияют на ведомство

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Директор Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Александр Калашников заявил, что возможное внесение его в санкционный список Евросоюза из-за ситуации с оппозиционером Алексеем Навальным не повлияет на работу службы.

"На работе службы это не скажется, лично - тоже никаким образом, счетов за границей не имею", - сказал Калашников "Интерфаксу" в четверг.

На вопрос, может ли пострадать от этого международное сотрудничество ведомства, он ответил: "Думаю, да". "Но может быть, все-таки примут решение с умом", - добавил директор ФСИН.

Ранее европейские СМИ со ссылкой на источники сообщили, что ЕС может ввести санкции против главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина, директора Росгвардии Виктора Золотова, генпрокурора Игоря Краснова и директора ФСИН Калашникова.

В минувший понедельник, 22 февраля, главы МИД стран ЕС достигли политического решения о подготовке санкций против России в связи с ситуацией с Навальным, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.