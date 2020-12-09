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Обвиняемая по делу об отравлении хлором в астраханском бассейне попала в больницу

Обвиняемая по делу об отравлении хлором в астраханском бассейне попала в больницу
Фото: Пресс-служба губернатора Астраханской области/ТАСС

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - После массового отравления детей хлором в бассейне в Астрахани исполняющая обязанности директора "Всероссийского физкультурно-спортивного общества "Динамо", где произошло ЧП, госпитализирована.

"Руководитель спорткомплекса почувствовала недомогание, она в больнице", - сообщил "Интерфаксу" информированный источник в среду.

Накануне следственное управление СКР по региону опубликовало короткое видео, где и.о. директора "Динамо" давала показания следователям.

Как сообщалось, руководитель спорткомплекса обвиняется по пункту "б, в" части 2 статьи 238 УК РФ. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

По предварительным данным, один из сотрудников в первый день работы в бассейне перепутал баки, и из-за смешивания двух жидкостей с разным составом произошла химическая реакция с обильным выделением газообразного вещества, содержащего хлор. Хлор поднялся с цокольного этажа во все помещения комплекса, в том числе бассейн, где находились дети и взрослые.

Мужчину допустили к исполнению служебных обязанностей без проведения инструктажа. Установлено, что и. о. директора "Динамо" является ответственным лицом за безопасность на объекте, также в ее должностные обязанности входит контроль за техническим состоянием здания спорткомплекса.

Назначено 30 судебно-медицинских экспертиз. Ведутся исследования образцов проб воды и воздуха в спорткомплексе.

7 декабря из бассейна "Динамо" в Астрахани с острым отравлением хлором были госпитализированы более 30 человек, большинство из которых дети. Все они занимались в спортивном комплексе плаванием. По данным МЧС, содержание хлора в воде бассейна было превышено в 25 раз.

Астрахань

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