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В России за сутки выявлено 11 тысяч новых случаев коронавируса

В России за сутки выявлено 11 тысяч новых случаев коронавируса
Фото: Алексей Кушниренко/ТАСС

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Еще 11 086 случаев заражения коронавирусной инфекцией зарегистрировано в РФ за сутки, сообщает оперштаб.

Всю минувшую неделю количество новых случаев заражения коронавирусом за сутки держалось на уроне более 12 тыс., на этой неделе, начиная со вторника, значения держатся на отметке более 11 тыс. Эпидемиологи заявляют о стабилизации ситуации с заболеваемостью COVID-19 в России.

Скончались от COVID-19 за сутки 428 человек. Общее число жертв достигло 85 304.

Поправились и выписаны 15 722 пациента за последние сутки. За все время пандемии выздоровели 3,78 млн человек.

В Москве суточный прирост заражений составил 1336.

Новые эпизоды регистрировались во всех 85 регионах РФ. В том числе в Петербурге 947 новых зараженных, в Московской области - 502.

С начала пандемии COVID-19 в России было выявлено 4,22 млн случаев инфицирования.

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