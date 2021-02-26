Число заболевших COVID в Москве четвертые сутки не превышает 1,5 тыс.

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - В Москве за последние 24 часа выявили около 1,3 тысячи новых случаев заболевания COVID-19, таким образом четвертые сутки количество новых инфицированных в столице не превышает 1,5 тысячи человек, следует из сообщения оперативного штаба по контролю ситуации с коронавирусом.

По данным оперштаба, за последние сутки в городе обнаружили 1 336 случаев COVID-19. Накануне в городе выявили 1 406 инфицированных, то есть суточная заболеваемость по сравнению с прошлым днем сократилась.

За время пандемии в Москве было зафиксировано 974 914 случаев COVID-19.

Разница между суточным количеством пациентов с коронавирусом, победивших болезнь, и числом новых случаев COVID-19 за прошедшие 24 часа увеличилась. За последние сутки выздоровели 2 423 москвича - это примерно в 1,8 раз больше, чем заболело. Накануне этот показатель (разница между выздоровевшими и заболевшими) составлял почти 1,5 раза.

Всего количество выздоровевших от COVID-19 достигло 893 871 - почти 92% от общего числа случаев заболевших.

За сутки в столице скончались 45 пациентов с коронавирусом, всего COVID-19 привел к смерти 14 966 москвичей.

Накануне сообщалось о 2 092 случаях выздоровления от COVID-19 и кончине 47 пациентов с коронавирусом.

В столице с 13 февраля ежедневно фиксируют менее 2 тыс. случаев COVID-19.