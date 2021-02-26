Под завалами в Нижнем Новгороде могут быть двое

СК сообщил о пострадавшей девушке

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - В Нижнем Новгороде после взрыва в суши-баре "Самурай" на Мещерском бульваре под завалами могут быть два человека, сообщили в областном управлении МЧС. По факту взрыва возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК (о проведении работ, не соответствующих требованиям безопасности).

В областном управлении СКР есть точные данные об одном пострадавшем - это девушка, ей уже помогают врачи.

"В результате происшествия пострадал мужчина 1979 года рождения Госпитализирован в медицинское учреждение. Кроме того, по предварительным данным, под завалами находятся два человека", - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Одна из пострадавших - женщина, которую спасатели обнаружили и пытаются ее извлечь. Также под завалами может находиться еще одна женщина, ее ищут.

В соцсетях очевидцы ранее также писали о пострадавших. На видеозаписях с места происшествия видно, что у дома дежурят машины скорой помощи.

В пресс-службе губернатора Нижегородской области журналистам сообщили, что пострадавшего мужчину отправили в травмпункт с легкой травмой головы. Всего из здания эвакуировано 68 человек, в том числе шестеро детей.

МЧС получило сигнал о взрыве в жилой многоэтажке на Мещерском бульваре в 9:13. Ведомство сразу сообщило, что там взорвался газ в цокольном этаже. По словам очевидцев, взорвался суши-бар "Самурай" в двухэтажной пристройке при жилом доме, приспособленной под магазины и сервисы. Судя по фото и видео, часть пристройки полностью разрушилась, во многих окнах дома выбило стекла, также повреждены припаркованные рядом автомобили. Источник "Интерфакса" рассказал, что взрывом выбило лобовое стекло у проезжавшей мимо машины. Жители ближайших домов писали в соцсетях, что взрыв был ощутимо мощным.

Затем стало известно, что после взрыва начался пожар на площади 30 квадратных метров. Из многоэтажки начали выводить людей, их размещают в школе № 41. "Нижегородпассажиравтотранс" выделил автобусы, чтобы перевозить эвакуированных.

Спасатели на месте продолжают тушить очаги возгорания и разбирать завалы. После них место взрыва осмотрят следователи.