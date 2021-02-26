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МЧС сообщило уже о двоих пострадавших при взрыве в Нижнем Новгороде

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - При взрыве газа в суши-баре "Самурай" в Нижнем Новгороде пострадали два человека, это мужчина и женщина, уточниили в областном управлении МЧС. Еще два человека могут находиться под завалами.

Ранее глава управления Валерий Синьков рассказывал, что пострадал мужчина, который в момент взрыва был на приеме в соседней стоматологии. Он получил легкую травму головы В СК же заявили, что точно знают, что пострадала девушка и что ей уже оказали медицинскую помощь.

"Пострадал мужчина 1978 года рождения. Он доставлен в травмпункт. Кроме того, пострадала женщина, ее личность устанавливается. Пострадавшая доставлена в медицинское учреждение", - сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС.

На месте продолжают разбирать завалы. Спасатели пытаются извлечь женщину, с которой ранее был установлена связь. Также ищут еще одну женщину.

Взрыв в двухэтажной пристройке к 12-этажному жилому дому на Мещерском бульваре произошел не позже 9:13 утра. В МЧС сразу заявили, что там взорвался газ. Затем там начался пожар. Судя по кадрам с места происшествия, пристройка частично разрушена там, где располагался суши-бар.

Из ближайших двух подъездов эвакуировали жильцов. Им разрешат вернуться, если здание будет признано безопасным.

По факту возбуждено уголовное дело.

Нижний Новгород МЧС Самурай СКР

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