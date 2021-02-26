В Нижнем Новгороде произошел взрыв в суши-баре

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области/ТАСС

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - В Нижнем Новгороде утром в пятницу произошел взрыв в цокольном этаже многоэтажного жилого дома на Мещерском бульваре, сообщили в областном управлении МЧС. Туда отправилась оперативная группа спасателей.

Сигнал о взрыве в МЧС получили в 9:13.

Напротив входа в метро в Нижнем Новгороде произошёл взрыв. Данных о пострадавших нет, причины взрыва пока неизвестны pic.twitter.com/ByQ8orfDzY — NEWS.ru (@nws_ru) February 26, 2021

Пользователи соцсетей уточняют, что взрыв произошел в помещении суши-бара, оно получило серьезные повреждения. Взрывной волной повредило припаркованные рядом автомобили. На появившемся в соцсетях видео видно, что частично разрушена пристройка цокольного этажа, в которой находятся магазины и сервисы. Издание "Pro Город" со ссылкой на читателей пишет, что пострадал суши-бар "Самурай".

Информированный источник сообщил "Интерфаксу", что из-за взрыва в здании произошло частичное обрушение и выбило лобовое стекло у проезжавшего мимо троллейбуса. По предварительной информации источника, пострадавших и погибших нет.