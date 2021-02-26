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Из нижегородской многоэтажки после взрыва начали эвакуировать жильцов

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - В Нижнем Новгороде сотрудники МЧС эвакуируют жильцов 12-этажного дома на Мещерском бульваре, где произошел взрыв в суши-баре. Людей размещают в школе №41, сообщили в пресс-службе областного главка МЧС.

Там также уточнили, что после взрыва в баре, находящемся в пристройке цокольного этажа, произошел пожар. Площадь возгорания составила 30 квадратных метров.

На сайте ведомства появилось видео с места происшествия. На нем видно, что пристройка с магазинами и сервисами сильно разрушена. У припаркованных рядом машин выбиты стекла. Стекла выбило в некоторых окнах дома. У здания стоят машины скорой помощи.

Прокуратура Нижегородской области, сообщила, что начала проверку по факту взрыва. Информации о пострадавших у ведомства нет. Ранее источник "Интерфакса" отмечал, что, по предварительным данным, никто не пострадал.

"Нижегородпассажиравтотрас" выделил автобусы для обогрева жителей на месте и для перевозки их в ближайший пункт размещения.

Ранее в МЧС сообщили, что получили сигнал о взрыве в 9:13 и что это был взрыв газа. В соцсетях пишут, что взорвался суши-бар "Самурай".

Нижний Новгород МЧС Самурай прокуратура Нижегородской области

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