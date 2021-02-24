В корпусе МКС могут находиться сразу три трещины

Фото: Иван Вагнер/Роскосмос/ТАСС

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Экипаж МКС в четверг, 25 февраля, обследует третий предполагаемый район, в котором может находиться место утечки воздуха на МКС, сообщил представитель Центра управления полетами (ЦУП).

"Завтра будет у нас обследование трещины номер 3 и в пятницу будет исследование трещины, на которую ты устанавливал купола", - сообщил представитель ЦУП в ходе переговоров с космонавтом Сергеем Рыжиковым. Трансляцию переговоров ведет NASA.

Ранее в среду сообщалось, что экипажу удалось установить предварительный район нахождения второго места утечки на МКС. Космонавты должны были покрыть его пластиковыми пленками для того, чтобы удостовериться, что утечка воздуха наблюдается именно на этом участке.

Позднее Рыжиков сообщил, что при нанесении пленок наблюдаются проблемы, и на ряд мест их наклеить пока не удается. Космонавт также отметил, что в ходе использования микроскопа в среду ему удалось обнаружить на корпусе ряд дефектов, но, по его словам, это были "не те дефекты, которые мы ищем".

Между тем, как сообщил представитель ЦУП, экипажу во вторник удалось сделать ряд хороших кадров с помощью микроскопа, изучением которых сейчас занимается целая бригада специалистов.

В "Роскосмосе" в среду сообщили, что экипаж станции накануне изолировал потенциально возможные места утечки. Результаты работ, отметили в госкорпорации, будут известны после проведения дополнительной проверки герметичности корпуса переходной камеры.

Об утечке воздуха на МКС стало известно 20 августа 2020 года. Тогда пресс-служба "Роскосмоса" сообщила об изоляции экипажа станции в российском модуле "Звезда" на время проверки давления в американском сегменте. 24 августа глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщил "Интерфаксу", что утечка воздуха на МКС незначительна и еле уловима приборами. По данным руководителя полета российского сегмента МКС Владимира Соловьева, темпы утечки воздуха в тысячи раз меньше критических.

В прошлом году космонавтам с помощью чайных пакетиков удалось обнаружить одно из вероятных мест утечки и изолировать его временными средствами, однако полностью устранить ее пока не удается.

17 февраля космическим грузовиком "Прогресс МС-16" на станцию был доставлен мощный микроскоп, который планируется использовать для поиска других мест утечки. Также грузовик доставил материалы для герметизации трещин.