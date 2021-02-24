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Космонавты временно изолировали возможные места утечки воздуха с МКС

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Члены экипажа Международной космической станции (МКС) временно изолировал несколько мест возможной утечки воздуха, теперь специалисты подмосковного Центра управления полетами изучают полученные с МКС данные, сообщил телеканалу "Россия-24" замруководителя пресс-службы "Роскосмоса" Дмитрий Белкин.

Результаты усилий космонавтов по изоляции возможных мест утечки будут известны после дополнительной проверки герметичности корпуса переходной камеры, добавил он.

"После проведения анализа данных о состоянии корпуса камеры, будет определен порядок проведения ремонтно-восстановительных работ на корпусе. Однако до получения полной информации об уровне давления и состоянии модуля, а также завершения всех регламентных процедур - делать окончательные выводы, в том числе об устранении утечки, преждевременно", - сказал Белкин.

Об утечке воздуха на МКС стало известно 20 августа 2020 года. В "Роскосмосе" говорили, что утечку локализовали в бытовом отсеке российского сегмента станции и российские космонавты быстро заделали щель герметиком. Однако приборы продолжили фиксировать утечку кислорода.

В октябре космонавт Иван Вагнер рассказал, что место утечки удалось найти, отслеживая сутки дрейф мелких чаинок из разорванного чайного пакетика. По его словам, это оказался переходный отсек модуля "Звезда". Тогда также сообщалось, что место утечки временно изолировали.

17 февраля корабль "Прогресс" доставил на станцию мощный микроскоп для поиска утечек и материал для герметизации трещин.

24 февраля из переговоров экипажа МКС с ЦУПом стало известно, что на станции нашли возможное второе место утечки воздуха. Его хотели заклеить пластиковой заплаткой, но не сумели - из-за труднодоступности этого участка. Наземные специалисты отменили операцию, и посоветовали экипажу обследовать стенку модуля микроскопом.

МКС Роскосмос Дмитрий Белкин Иван Вагнер

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