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Белая медведица с детенышами зашла в чукотское село, спасая медвежат

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Четыре белых медведя зашли в село Айон на Чукотке, зверей удалось отогнать, люди не пострадали, сообщили агентству "Интерфакс" в администрации населенного пункта.

"В это время года появление белых медведей в селе - большая редкость. Медведица спасала двух медвежат от самца. Звери зашли в поселок, однако с помощью снегоходов отогнали - медведя в одну сторону, медведицу с двумя медвежатами в другую", - сказал уполномоченный главы администрации городского округа Певек в селе Айон Олег Лобов.

Он добавил, что с конца лета до начала зимы из-за ледовой обстановки появление медведи время от времени заходят в село.

Белый медведь занесен в Красную книгу России и Международного союза охраны природы. Его численность неуклонно сокращается. Среди главных угроз - браконьерство, сокращение площади морских льдов из-за климатических изменений, загрязнение арктической природной среды.

Чукотка

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