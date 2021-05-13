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Пойманного в Якутии белого медведя отвезут в Москву для лечения

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Отловленного в Томпонском районе белого медведя вывезут в Москву, где его обследуют и назначат лечение, сообщает в четверг пресс-служба Минэкологии Якутии.

"В Москве состоялось заседание комиссии по редким видам диких животных, занесенных в Красную книгу РФ. По итогам заседания решено вывезти спасенного хищника в Москву, так как у него обнаружены проблемы со здоровьем", - говорится в сообщении.

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Как отметила руководитель Росприроднадзора РФ Светлана Радионова, у медведя сильное истощение и проблемы с зубами.

"Полноценное обследование белого медведя в Якутске провести невозможно. В связи с этим приняли решение вывезти его в Москву, где ему поставят точный диагноз и назначат лечение", - цитирует пресс-служба Радионову.

По предварительным данным, белый медведь - эта самка около двух лет. Как сообщалось, белого медведя заметили местные жители в Верхоянском районе еще в конце марта. Он долго время бродил по трассе и заходил в жилые поселки. За это время люди неоднократно сталкивались с животным и успевали заснять его на камеру. Животное поймали 11 мая в поселке Джебарики-Хая Томпонского района и перевезли для временной передержки в зоопарк "Орто Дойду".

В Якутии белые медведи водятся на Медвежьих островах в Северном Ледовитом океане. Это примерно в нескольких тысячах километров от Верхоянского и Томпонского районов. Это не первый случай, когда медведь заходит так далеко от места своего обитания. Так, в середине сентября 2017 года в Среднеколымском районе Якутии местные рыбаки обнаружили белого медвежонка - десятимесячная самка бродила вблизи населенных пунктов, питалась отходами рыболовного промысла и играла с местными собаками. Маленького хищника отловили специалисты, он был принят Московским зоопарком на реабилитацию.

Росприроднадзор Якутск

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