СК подтвердил задержание экс-главы МВД Ингушетии по делу о митингах

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Следственный комитет РФ подтвердил задержание в Назрани бывшего главы МВД Ингушетии, обвиняемого по делу об организации применения насилия в отношении представителей власти.

В сообщении СК Отмечается, что Ахмед Погоров, который с апреля 2019 года находился в межгосударственном розыске, был арестован заочно. Ему предъявлено обвинение по статье об "организации применения насилия в отношении представителей власти".

По данным следствия, 26 марта 2019 года на территории Магаса проходил согласованный митинг, "который к вечеру перерос в несогласованное публичное мероприятие и продолжился на следующий день".

"Протестующие лица применили насилие, в том числе опасное для жизни, в отношении представителей власти. Пострадало более 60 сотрудников правоохранительных органов. Погоров, как полагает следствие, являлся одним из активных участников несогласованного публичного мероприятия и организатором применения насилия в отношении представителей власти 27 марта",- заявили в СК.

В ведомстве сообщили, что по данному делу были установлены и задержаны всего 47 человек.