СК подтвердил задержание экс-главы МВД Ингушетии по делу о митингах
Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Следственный комитет РФ подтвердил задержание в Назрани бывшего главы МВД Ингушетии, обвиняемого по делу об организации применения насилия в отношении представителей власти.
В сообщении СК Отмечается, что Ахмед Погоров, который с апреля 2019 года находился в межгосударственном розыске, был арестован заочно. Ему предъявлено обвинение по статье об "организации применения насилия в отношении представителей власти".
По данным следствия, 26 марта 2019 года на территории Магаса проходил согласованный митинг, "который к вечеру перерос в несогласованное публичное мероприятие и продолжился на следующий день".
"Протестующие лица применили насилие, в том числе опасное для жизни, в отношении представителей власти. Пострадало более 60 сотрудников правоохранительных органов. Погоров, как полагает следствие, являлся одним из активных участников несогласованного публичного мероприятия и организатором применения насилия в отношении представителей власти 27 марта",- заявили в СК.
В ведомстве сообщили, что по данному делу были установлены и задержаны всего 47 человек.
По данным правозащитников, после митинга в Магасе 26-27 марта 2019 года против изменения закона республики "О референдуме" несколько десятков человек привлечено к уголовной ответственности, большинство из них находится под арестом. В зависимости от роли каждого им предъявлено обвинение в применении опасного и не опасного насилия в отношении представителей власти), предполагаемым организаторам - в организации насилия. Кроме того, по информации адвокатов, двум фигурантам вменяются призывы к массовым беспорядкам.
Бывший руководитель Ингушетии Юнус-Бек Евкуров и глава Чечни Рамзан Кадыров 26 сентября 2018 года подписали договор о закреплении административной границы между регионами, которая не была четко установлена со времен распада Чечено-Ингушской АССР в 1991 году.
На фоне ратификации соглашения парламентом Ингушетии 4 октября и подписания его главой республики в Магасе начались акции протеста, которые возобновились в конце марта 2019 года и закончились столкновениями с полицией.