Экс-глава МВД Ингушетии задержан по делу об избиении полицейских в ходе протестов

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Правоохранительные органы Ингушетии после двух лет розыска задержали одного из лидеров протестов против соглашения об установлении границ с Чечней - Ахмеда Погорова, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Погоров задержан в Карабулаке в рамках оперативно-розыскных мероприятий", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в апреле 2019 года сопредседатель Всемирного конгресса ингушского народа, бывший глава МВД республики был объявлен в федеральный розыск по делу о мартовской акции протеста в Магасе.

Ранее силовики провели не менее восьми обысков в доме Погорова и его родственников в Карабулаке.

"Интерфакс" не располагает официальным подтверждением информации о задержании Погорова.

Как сообщал ранее агентству адвокат Магомед Беков, следственные органы возбудили уголовные дела в отношении организаторов протестов против соглашения о границе с Чечней и изменения регионального закона "О референдуме". Все активисты находятся арестованы по делу об избиении полицейских во время протестов 27 марта 2019 года в Магасе, кроме объявленного в розыск Погорова.

Действия экс-главы МВД республики квалифицированы по ч.2 ст.282.1 УК РФ (участие в экстремистском сообществе), санкция которой предусматривает до шести лет лишения свободы.

По данным правозащитников, после митинга в Магасе несколько десятков человек в зависимости от роли каждого обвиняются в применении опасного и не опасного насилия в отношении представителей власти (ч.ч.1, 2 ст.318), предполагаемым организаторам - в организации насилия (ч.3 ст.33 - ч.2 ст.318). Кроме того, по информации адвокатов, двум фигурантам вменяются призывы к массовым беспорядкам (ч.3 ст.212 УК РФ).

Бывший руководитель Ингушетии Юнус-Бек Евкуров и глава Чечни Рамзан Кадыров 26 сентября 2018 года подписали договор о закреплении административной границы между регионами, которая не была четко установлена со времен распада Чечено-Ингушской АССР в 1991 году.

На фоне ратификации соглашения парламентом Ингушетии 4 октября и подписания его главой республики в Магасе начались акции протеста, которые возобновились в конце марта 2019 года и закончились столкновениями с полицией.