Верховный суд Ингушетии подтвердил законность штрафа муфтию республики

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Верховный суд Ингушетии подтвердил законность штрафа в 10 000 рублей, который Магасский суд назначил муфтию республики Исе Хамхоеву за нарушение порядка проведения собрания (ч.1 ст.20.2 КоАП). Об этом сообщили в пресс-службе регионального суда. Штраф оспаривала защита муфтия.

Хамхоева оштрафовали за проведение 21 ноября заседания совета алимов, по итогам которого было принято обращение к федеральным властям с просьбой освободить лидеров протестов 2019 года против изменения регионального закона "О референдуме".

Представитель отдела полиции Назрани, выступивший в качестве истца, на заседание не пришел, рассказал адвокат Хамхоева Магомед-Басир Оздоев.

"В ходе заседания защита ссылалась на закон республики о собраниях, митингах, демонстрациях. Там четко сказано, что нет необходимости уведомлять власти о проведении публичных мероприятий, где участвует менее сотни человек. А в собрании совета алимов участвовали лишь около 70 религиозных деятелей, эти доводы не были приняты ", - сказал адвокат.

Бывший руководитель Ингушетии Юнус-бек Евкуров и глава Чечни Рамзан Кадыров 26 сентября 2018 года подписали договор о закреплении административной границы между регионами, которая не была четко установлена со времен распада Чечено-Ингушской АССР в 1991 году. В Ингушетии это решение вызвало акции протеста: люди были недовольны, что с ними не посоветовались. После осеннего всплеска протесты возобновились 26-27 марта 2019 года и закончились столкновениями с полицией. После мартовских митингов к уголовной ответственности привлекли десятки человек.