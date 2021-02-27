В России за сутки выявлено 11,5 тыс. новых заболевших коронавирусом

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Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Еще 11 534 случая заражения коронавирусной инфекцией зарегистрировано в РФ за сутки, сообщает оперштаб.

Скончались от COVID-19 за сутки 439 человек. Общее число жертв достигло 85 743.

Поправились и выписаны 3,799 млн пациентов, в том числе 16 020 за последние сутки.

Наибольшее количество заражений вновь зафиксировано в Москве: 1 825 новых случаев. Наименьшее - в Тыве (4 случая), в Еврейской АО - 2 случая и на Чукотке - 1 случай.

За весь период распространения COVID-19 в РФ, с марта 2020 года, зарегистрировано 4,234 млн эпизодов заражения. По этому показателю Россия уступает США (28,48 млн), Индии (11,07 млн) и Бразилии (10,45 млн). В Великобритании, по данным Университета Джонса Хопкинса, 4,17 млн инфицирований.