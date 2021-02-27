Число жертв COVID-19 в Москве превысило 15 тыс.

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Еще 1825 случаев заболевания COVID-19 выявили в Москве за последние сутки, что почти на 500 больше, чем накануне, следует из сообщения оперативного штаба по контролю за коронавирусом.

Общее число зафиксированных в Москве случаев COVID-19 на 27 февраля составляет 976 739.

За сутки коронавирус привел к смерти 41 человека. С начала пандемии скончались 15 006 москвичей.

Выздоровели от заболевания за сутки 2 008 жителей столицы - в 1,1 раз больше, чем заразилось. Всего от COVID-19 в Москве излечились 895 879 человек.

В столице с 25 января ежедневно фиксируют менее 3 тыс. случаев COVID-19. В начале месяца этот показатель превышал 5 тыс.