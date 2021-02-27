Пламя Вечного огня в пятый раз за зиму затушили в Петербурге

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Неизвестные накануне затушили Вечный огонь на Марсовом поле, сообщает в субботу пресс-служба регионального главка МВД.

Полицейские установили, что около полуночи двое неизвестных затушили пламя мемориала снегом и скрылись. Горение оперативно восстановили.

По данному факту возбуждено уголовное дело о надругательстве над захоронениями (ч.1 ст. 244 УК РФ). Причастных ищут, сообщает пресс-служба.

По данным источника "Интерфакса", записи с камер видеонаблюдения зафиксировали, что Вечный огонь затушили две девушки 17-20 лет.

Пламя Вечного огня на мемориалах Петербурга тушат уже пятый раз за зиму. Так, 16 декабря двое неизвестных также затушили снегом пламя памятника на Марсовом поле; 19 декабря, 18 января и 8 февраля Вечный огонь в Красном селе и на Марсовом поле забросали дети во время игры в снежки.