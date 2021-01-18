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В центре Петербурга второй раз за зиму потушили Вечный огонь

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Четверо неизвестных затушили снегом Вечный огонь на Марсовом поле, сообщил "Интерфаксу" в понедельник информированный источник.

Инцидент произошел накануне вечером на мемориале "Борцам Революции" (Марсово поле). По словам собеседника агентства, в 21:41 четверо неизвестных затушили снегом Вечный огонь на мемориале и скрылись с места.

Горение огня было восстановлено примерно через 15 минут, добавил источник.

Полиция проводит проверку по факту инцидента, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Вечный огонь тушат в различных районах Петербурга уже третий раз за зиму. Так, 16 декабря двое неизвестных затушили снегом мемориал на Марсовом поле, а 19 декабря две 13-летние школьницы забросали снежками Вечный огонь в Красном Селе.

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