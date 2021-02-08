Дети в Красном Селе затушили Вечный огонь снегом

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Четверо детей, играя в снежки, затушили Вечный огонь на мемориале "Неизвестному солдату" в Красном Селе, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области в понедельник.

Информация о том, что пламя Вечного огня не горит, поступила днем в воскресенье, 7 февраля. Полицейские оперативно установили несовершеннолетних, погасивших его.

Выяснилось, что четверо детей, в возрасте от 10 до 12 лет, в момент инцидента находились у мемориала. В ходе игры в снежки один из них бросил комок снега в огонь, в результате пламя погасло.

С детьми и их родителями была проведена профилактическая беседа. Решается вопрос о привлечении родителей к административной ответственности по статье 5.35 КоАП РФ (неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по их содержанию и воспитанию), сообщают в региональном главке МВД.

Пламя Вечного огня восстановлено.

В январе сообщалось, что четверо неизвестных затушили снегом Вечный огонь на Марсовом поле в Петербурге.