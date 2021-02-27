В компании Пригожина сочли политизированным интерес со стороны ФБР

Евгений Пригожин Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - В компании российского бизнесмена Евгения Пригожина "Конкорд" считают политизированным появление объявления ФБР о его розыске по делу о вмешательстве в американские выборы.

"Поскольку объявление о розыске Евгения Викторовича действительно только на территории Соединенных Штатов Америки, происходящее, по нашему мнению, имеет сугубо политизированные цели. По всей видимости, США, основываясь не на законах, а на своих политических взглядах, принимают решение, кого выгоднее арестовать", - говорится в заявлении компании "Конкорд".

Там добавили, что объявление ФБР о розыске Пригожина относится к обвинению трёхлетней давности, по которому судебный процесс шёл почти 2 года в федеральном суде в округе Колумбия.

"По итогу заседания, федеральная судья Дабни Фридрих окончательно прекратила производство по делу против ООО "Конкорд Менеджмент и Консалтинг" по обвинению о вмешательстве в выборы президента США в 2016 году", - напомнили в компании.

Накануне ФБР распространило сообщение о розыске 13 человек, обвиняемых во вмешательстве в выборы в США в 2016 году и вмешательстве во внутренние дела страны. Среди людей, значащихся в списке, есть и Пригожин.

Суд округа Колумбия в марте 2020 года согласился с решением американского Минюста и снял обвинения с компании "Конкорд менеджмент и консалтинг" по делу о вмешательстве в выборы США.

Решение было продиктовано опасениями, что в рамках судебного разбирательства будет открыт доступ к "чувствительной" информации об источниках и методах расследования.

По словам высокопоставленного представителя Минюста, "вместо того, чтобы пытаться защитить себя, "Конкорд" использовал судебное разбирательство для того, чтобы получать конфиденциальную информацию от прокуроров, которую можно было бы использовать для организации кампании по информационному противоборству (с США - ИФ)".

Пригожин в свою очередь заявлял, что подобное решение суда означает, что все обвинения, выдвинутые против "Конкорда", являлись ложными.