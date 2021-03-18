Пригожин потребовал, чтобы ФБР предоставило все имеющиеся документы о нем

Бизнесмен Евгений Пригожин Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Российский бизнесмен Евгений Пригожин, объявленный ФБР в розыск в связи с вмешательством в американские выборы 2016 года, хочет ознакомиться с имеющимся у бюро документами, касающимися лично его.

"В соответствии с двумя федеральными законами США, законом о свободе информации и законом о неприкосновенности частной жизни, я обращаюсь в ФБР с требованием предоставить все имеющиеся в их распоряжении документы в отношении меня лично", - говорится в заявлении Пригожина, распространенном его компанией "Конкорд".

"В соответствии с законодательством США я обязан представить гарантию, что буду готов компенсировать фактические затраты ФБР на изготовление соответствующих копий. Надеюсь, что у ФБР имеется достаточный объем материалов, касающихся меня лично, поэтому гарантирую компенсацию их затрат в сумме 250 тысяч долларов США, что является эквивалентом объявленного вознаграждения за информацию, которая приведет к моему аресту", - добавил Пригожин.

ФБР в конце февраля распространило сообщение о розыске 13 человек, обвиняемых во вмешательстве в выборы в США в 2016 году и вмешательстве во внутренние дела страны. Среди людей, значащихся в списке, есть и Пригожин.

Суд округа Колумбия в марте 2020 года согласился с решением американского Минюста и снял обвинения с компании "Конкорд менеджмент и консалтинг" по делу о вмешательстве в выборы США.

Решение было продиктовано опасениями, что в рамках судебного разбирательства будет открыт доступ к "чувствительной" информации об источниках и методах расследования.

По словам высокопоставленного представителя Минюста, "вместо того, чтобы пытаться защитить себя, "Конкорд" использовал судебное разбирательство для того, чтобы получать конфиденциальную информацию от прокуроров, которую можно было бы использовать для организации кампании по информационному противоборству (с США - ИФ)".

"Конкорд" целенаправленно и агрессивно пытался использовать судебную систему для того, чтобы добыть информацию о том, как США выявляет и предотвращает иностранное вмешательство в выборы", - сообщается в прокурорском ходатайстве, направленном в суд.

Пригожин в свою очередь заявлял, что подобное решение суда означает, что все обвинения, выдвинутые против "Конкорда", являлись ложными.

Минюст США в феврале 2018 года опубликовал документ, согласно которому в отношении 13 граждан России выдвинуты обвинения во вмешательстве в президентские выборы в США. В документе указаны три юридических лица: "Агентство интернет-исследований", "Конкорд менеджмент и консалтинг" Пригожина, а также связанная с ним "Конкорд кейтеринг", против них также выдвинуты обвинения. Спецпрокурор Роберт Мюллер обвинил этих людей и организации и ведении кампании в соцсетях с целью повлиять на общественное мнение в период президентских выборов в США в 2016 году.