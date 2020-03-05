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Пригожин заявил, что у "Конкорда" нет требуемых Минюстом США документов

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Компания "Конкорд менеджмент и консалтинг" не предоставила Минюсту США затребованные документы, связанные с делом о предполагаемом вмешательстве в американские выборы 2016 года, так как у нее их нет. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на заявление предпринимателя Евгения Пригожина, направленное в федеральный суд в Вашингтоне.

По словам Пригожина, "Конкорд" полностью исполнил требования министерства юстиции США. Предприниматель пояснил, что у компании не сохранились многие данные, которые запрашивал Минюст, так как их сохранения не требовало российское законодательство, или они были уничтожены в соответствии с правилами документооборота.

По его словам, отмечает агентство, "Конкорд" не хранит электронные письма и другие данные дольше трех месяцев из-за опасений кибератак, в частности, со стороны США.

Пригожин заявил, что у компании нет доступа к телефонам сотрудников, поэтому у нее нет данных об их звонках или переписке. Он также сообщил, что сотрудники "Конкорда" не нашли информацию о каких-либо платежах в адрес "Агентства интернет-исследований" или других компаний, упоминаемых в документах Минюста США по делу о вмешательстве в выборы.

В Минюсте США ранее потребовали, чтобы "Конкорду" предъявили обвинение в нарушении определения суда из-за того, что компания не предоставила информацию об электронных письмах, записях в календаре и платежных ведомостях. В Вашингтоне считают, что эти документы могли продемонстрировать связи "Конкорда" с "Агентством интернет-исследований", которое в США называют "фабрикой троллей" и связывают с интернет-кампаниями по вмешательству в американские выборы.

Министерство юстиции США в феврале 2018 года опубликовало документ, согласно которому в отношении 13 граждан России выдвинуты обвинения во вмешательстве в президентские выборы в США. В документе указаны три юридических лица: "Агентство интернет-исследований", "Конкорд менеджмент и консалтинг" Пригожина, а также связанная с ним "Конкорд кейтеринг", против них также выдвинуты обвинения.

Спецпрокурор Роберт Мюллер обвинил этих людей и организации в ведении кампании в социальных сетях с целью повлиять на общественное мнение в период президентских выборов в США в 2016 году.

Конкорд Евгений Пригожин

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