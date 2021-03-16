Вакцину центра Чумакова выпустят в гражданский оборот в ближайшие дни

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Вакцина от коронавируса "КовиВак", созданная в центре имени Чумакова, будет выпущена в гражданский оборот через несколько дней, сообщил "Интерфаксу" министр науки и высшего образования Валерий Фальков. По его словам, об этом обязательно объявят на пресс-конференции.

Ранее 16 марта медицинский источник сказал "Интерфаксу", что эту вакцину хотят пустить в гражданский оборот до конца марта или даже уже на следующей неделе.

Он добавил, что производить вакцину будут на базе центра имени Чумакова.

Препарат "КовиВак" был зарегистрирован в России 20 февраля. Она стала третьей зарегистрированной в стране вакциной от COVID-19. Премьер-министр Михаил Мишустин говорил, что в гражданский оборот ориентировочно в середине марта поступит 120 000 доз этой вакцины.

Вакцина центра им.Чумакова, в отличие от большинства созданных в мире препаратов, является цельновирионной вакциной, то есть содержит в себе цельный, но убитый вирус Sars-Cov-2, а не его части. Аналогичная вакцина разработана в КНР. Как и большинство применяемых вакцин от коронавируса, она вводится двумя дозами.