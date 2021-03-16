Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 12:51Заразились
на 16.03В России 4 409 438+9 393В мире 120 218 060+342 857

Вакцину центра Чумакова выпустят в гражданский оборот в ближайшие дни

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Вакцина от коронавируса "КовиВак", созданная в центре имени Чумакова, будет выпущена в гражданский оборот через несколько дней, сообщил "Интерфаксу" министр науки и высшего образования Валерий Фальков. По его словам, об этом обязательно объявят на пресс-конференции.

Ранее 16 марта медицинский источник сказал "Интерфаксу", что эту вакцину хотят пустить в гражданский оборот до конца марта или даже уже на следующей неделе.

Он добавил, что производить вакцину будут на базе центра имени Чумакова.

Препарат "КовиВак" был зарегистрирован в России 20 февраля. Она стала третьей зарегистрированной в стране вакциной от COVID-19. Премьер-министр Михаил Мишустин говорил, что в гражданский оборот ориентировочно в середине марта поступит 120 000 доз этой вакцины.

Вакцина центра им.Чумакова, в отличие от большинства созданных в мире препаратов, является цельновирионной вакциной, то есть содержит в себе цельный, но убитый вирус Sars-Cov-2, а не его части. Аналогичная вакцина разработана в КНР. Как и большинство применяемых вакцин от коронавируса, она вводится двумя дозами.

Хроника коронавируса. Март.

17
Изображения жителей Нью-Йорка, погибших в результате пандемии COVID-19, проецируются на Бруклинский мост в годовщину начала локдауна12 &#8203;марта. Румыния приостановила использование одной из партий вакцины AstraZeneca. Ранее власти Дании, Норвегии, Таиланда и Болгарии приостановили кампанию вакцинации от COVID-19 препаратом AstraZeneca из-за образования тромбов у нескольких датских пациентов после прививки.11 &#8203;марта. Музыкант Самуэль Паломино на альте исполнил Моцарта во время мини-концерта для пациентов с COVID-19 в больнице Исабель Зендаль в Мадриде.10 &#8203;марта. Акция протеста врачей с требованием улучшения условия труда прошла в Барселоне.10 марта. Йоркширский музей, закрытый во время третьего национального локдауна в Англии, оцифровывает свои экспонаты.9 марта. Граффити на улицах Мумбаи.5 марта. В Парагвае медики провели акцию протеста из-за нехватки ресурсов для борьбы с COVID-19.4 марта. На арене для корриды в испанском Арнедо началась вакцинация пожилых людей от COVID-19 препаратом Pfizer.3 марта. В Гааге работники секс-индустрии вышли на акцию протеста из-за отсутствия работы на фоне пандемии коронавируса. 2 марта. В Индонезии началась массовая вакцинация от COVID-19 китайской вакциной Sinovac.1 марта. В американском Лейквуде в одном из домов престарелых установили разделительную занавеску из пластика, которая позволяет членам семьи обняться.1 марта. В средневековом готическом кафедральном соборе в Личфилде открыт пункт вакцинации от коронавируса.1 марта. В школе города Уэнатчи, штат Вашингтон, уроки музыки проходят в защитных палатках.1 марта. В Ницце сожгли макет коронавируса в знак уважения к ежегодному карнавалу, который был отменен в этом году.1 марта. В Малайзии возобновлены занятия в школах.1 марта. Весенняя ярмарка амулетов в Бухаресте.1 марта. 78-я церемония вручения премии "Золотой глобус" из-за пандемии прошла в формате видеоконференции.
Изображения жителей Нью-Йорка, погибших в результате пандемии COVID-19, проецируются на Бруклинский мост в годовщину начала локдауна
Хроника 09 января 2020 года – 16 марта 2021 годаПандемия коронавируса
КовиВак Центр Чумакова Минобрнауки Валерий Фальков коронавирус

Новости по теме

Новости

В Думе подтвердили договоренность о предустановке российского софта на гаджеты Apple

В Думе подтвердили договоренность о предустановке российского софта на гаджеты Apple

В Думе готовы рассмотреть поправки об ужесточении наказания за пьяную езду

В Думе готовы рассмотреть поправки об ужесточении наказания за пьяную езду

"Газпром" не отдал свои земли у Баренцева моря парку "Териберка"

"Газпром" не отдал свои земли у Баренцева моря парку "Териберка"

В Думе потребовали допустить россиян в ДНР и ЛНР к голосованию на думских выборах

В Думе потребовали допустить россиян в ДНР и ЛНР к голосованию на думских выборах

В России коронавирус выявили еще у 9 393 человек

В России коронавирус выявили еще у 9 393 человек

Минцифры предложило дать частным компаниям доступ к медкартам россиян

Дмитрий Козак: "Новый мирный план" по Донбассу - это миф

Дмитрий Козак: "Новый мирный план" по Донбассу - это миф

Некоторые микроорганизмы в Байкале оказались устойчивы к антибиотикам

Некоторые микроорганизмы в Байкале оказались устойчивы к антибиотикам
Пандемия коронавируса

Вакцина центра Чумакова поступит в гражданский оборот до конца марта

Вакцина центра Чумакова поступит в гражданский оборот до конца марта

МТС и "Яндекс" получат особый правовой режим для ряда проектов в IT

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');