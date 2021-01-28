В Башкирии "антиковидные паспорта" не отменят, но переименуют

Фото: Zuma/ТАСС

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - В администрации Башкирии снова изучат вопрос о введении так называемых "антиковидных паспортов", поскольку эта инициатива вызвала широкий общественный резонанс, сообщил глава республики Радий Хабиров. Он допустил, что эти документы переименуют.

"Я не ожидал, что наша в общем-то сугубо региональная инициатива будет очень бурно и своеобразно принята в федеральном масштабе. Целый ряд регионов выступили со своим видением, ряд общественных деятелей. Поэтому мы решили подумать. Наверное, людей смутило слово "паспорт", - сказал он.

По словам Хабирова, этим словом неудачно назвали "всего лишь получение заявителем QR-кода, позволяющего снимать ограничения чуть быстрее".

Проблему обсудит правительственный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

"Разумеется, мы, опасаясь такого внимания излишнего, не будем называть его "антиковидный паспорт". Мы продумаем некую справку или сертификат, чтобы человек мог иметь в кармане что-то подтверждающее факт вакцинации или наличие антител", - объяснил глава региона.

18 января Хабиров объявил о введении в регионе "антиковидных паспортов" для тех, кто переболел коронавирусной инфекцией или привился и в результате обладает иммунитетом. Предполагается, что такой паспорт позволит не соблюдать ряд карантинных ограничений, а также даст право на льготы и преференции, например в магазинах. Получить документ можно будет через портал госуслуг и использовать по алгоритму QR-кода.

19 января пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что возможность введения таких документов обсуждается, но никаких решений не принято и никаких сроков для этого нет. Он напомнил, что Владимир Путин в декабре поручил обдумать возможность ввести такие документы, которые позволяли бы людям пересекать границы и признавались бы во всем мире.

В Госдуме заявили, что вопрос о ковид-паспортах в повестке палаты не стоит. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко высказала опасение, что введение таких документов будет раздражать людей.