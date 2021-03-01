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Минпромторг поддержал поэтапный ввод маркировки бутилированной воды

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Минпромторг считает целесообразным поэтапный ввод маркировки бутилированной воды по аналогии с маркировкой молочной продукции, сообщила директор департамента системы маркировки товаров и легализации оборота министерства Екатерина Приезжева.

По ее словам, сейчас чиновники обсуждают с бизнесом, сколько должно быть этапов. Участники рынка предложили вводить маркировку в три этапа, Минпромторг - в два (сначала для минеральной воды, затем для остальной).

Правительство в начале февраля издало распоряжение о включении упакованной воды - природной и искусственной минеральной, газированной, без добавления сахара и других подслащивающих или вкусоароматических веществ, - в перечень продукции, подлежащей обязательной маркировке.

Пока воду в бутылках маркируют в порядке эксперимента, который начали 1 апреля 2020 года. Он должен был завершиться 31 марта 2021 года, но правительство предложило продлить его до 1 июня, чтобы обеспечить неразрывный переход участников эксперимента к этапу обязательной маркировки.

Когда начнется обязательная маркировка, будет решено по результатам эксперимента.

Пока цифровая маркировка распространяется только на непродовольственные товары. Из продуктов питания первой будет маркироваться молочная продукция: обязательная маркировка сыра и мороженого начнется 1 июня 2021 года, молочные продукты со сроком хранения более 40 суток - 1 сентября, а продукты со сроком хранения до 40 дней включительно - 1 декабря текущего года.

Оператором системы маркировки в России является ЦРПТ - совместный проект USM Алишера Усманова ("ЮэСэМ Технологии", 50%), ГК "Ростех" (концерн "Автоматика", 25%) и "Элвис-Плюс групп" Александра Галицкого (25%).

Минпромторг Екатерина Приезжева ЦРПТ USM Александр Галицкий Ростех Алишер Усманов

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