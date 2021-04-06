Гендиректор Coca-Сola в России призвал продлить тестовую маркировку воды до конца года

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Гендиректор Coca-Сola HBC Россия Александр Ружевич считает, что эксперимент по маркировке воды нужно продлить хотя бы до 31 декабря 2021 года, чтобы в итоге была найдена схема, которая устроила бы и отрасль, и государство, Он сказал об этом "Интерфаксу".

Ружевич отметил, что эксперимент не проводился на высокоскоростных линиях и на крупных предприятиях и что не решены еще отдельные технические вопросы, например, о маркировке алюминиевой банки.

По его словам, пока в эксперименте участвовали только мелкие и средние предприятия, "а вот как поведет себя маркировка на высокоскоростных линиях, пока не очень понятно".

"Кстати, влияние маркировки на скорость линий может стать проблемой как для крупных, так и для малых и средних предприятий. Поэтому отсрочка позволит нам получить ответы на оставшиеся вопросы и подготовиться к грядущим изменениям, чтобы предотвратить перебои, которые могут возникнуть из-за введения нового оборудования", - сказал он, добавив, что это будет особенно важно в предстоящий летний сезон, когда потребление упакованной воды возрастает.

Предприятия Coca-Cola в России находятся "пока на ранней стадии подготовки" к маркировке. "Затраты будут зависеть от оборудования, которое надо будет установить. Есть и другие факторы, которые могут отразиться на нашем бизнесе", - сказал топ-менеджер.

Сославшись на проведенный EY анализ возможных последствий введения маркировки, Ружевич сообщил, что это может привести к увеличению цены на 6-7%, в результате чего снизится потребление на 7-8%. "Согласно данным EY, основную долю операционных затрат на маркировку - более 55% - составит приобретение производителями маркировочных кодов у оператора системы. Остальные виды затрат будут составлять примерно от 1 млрд до 3 млрд рублей для отрасли в год, - сказал он. - Поэтому нам предстоит все подсчитать, причем учесть и те аспекты, которые пока не очевидны, но которые нужно принимать во внимание".

По его словам, в настоящее время ведутся консультации. "Мы надеемся, что будет выбран взаимовыгодный подход как для бизнеса, так и для государства. В результате будет достигнута цель, ради которой вводится маркировка - благополучие российских потребителей", - заявил он.

Эксперимент по маркировке воды начался 1 апреля 2020 года и должен завершиться 1 июня 2021 года. Под маркировку подпадает упакованная вода, включая природную и искусственную минеральную, газированную, без добавления сахара и других подслащивающих или вкусоароматических веществ.

У Coca-Cola HBC в России десять заводов, 100 складов и офисов продаж. Компания инвестировала в российскую экономику более $6,2 млрд.