Апелляционный суд оставил в силе решение о передаче России акций БСК

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд в понедельник оставил без изменений решение суда первой инстанции, удовлетворившего иск Генпрокуратуры РФ об истребовании в пользу России акций АО "Башкирская содовая компания" (БСК). Об этом сообщил присутствовавший на заседании корреспондент "Интерфакса".

4 декабря 2020 года Арбитражный суд Башкирии отменил приватизацию БСК. В пользу России были истребованы 95,72% обыкновенных именных акций компании из владения АО "Региональный фонд", АО "Башкирская химия" и ООО Торговый дом "Башкирская химия".

12 января АО "Башкирская химия" обжаловало решение суда первой инстанции.

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