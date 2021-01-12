Бывшие владельцы БСК обжаловали национализацию компании

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - АО "Башкирская химия", выступающее ответчиком по делу о незаконности сделки, из-за которой государство утратило контроль над АО "Башкирская содовая компания" (БСК), обжаловало решение суда первой инстанции, следует из картотеки арбитражных дел. Суд в декабре отменил приватизацию компании по иску Генпрокуратуры.

Жалоба на это решение зарегистрирована в канцелярии суда 11 января. Дата его рассмотрения Восемнадцатым арбитражным апелляционным судом пока не назначена.

4 декабря 2020 года Арбитражный суд Башкирии по иску Генпрокуратуры истребовал в пользу государство пакеты акций, которыми владели ответчики по делу: АО "Башкирская химия" (947 240 бумаг), АО "Региональный фонд" (634 174 штук) и ООО "Торговый дом "Башкирская химия" (4 254 акции). Решение в полном объеме было оформлено 11 декабря.

В качестве обеспечительных мер по делу был наложен арест на акции, а также введен запрет АО "Реестр" вносить любые изменения в реестр акционеров БСК. Позднее обеспечительные меры были частично отменены: сохранен арест в отношении только тех ценных бумаг, которые "охватываются предметом настоящего спора".

"Башхим" получил контрольный пакет БСК (57,18%), а Башкирия - блокирующий (38,28%) в 2013 году, когда в холдинг были объединены башкирские ОАО "Сода" и ОАО "Каустик". До присоединения "Соды" к "Каустику" Башкирия владела 61,65% уставного капитала "Соды", "Башхим" - 34,82%. После реорганизации акции "Соды" были конвертированы в дополнительные акции "Каустика".

Летом 2020 года БСК с разрешения властей региона решила начать осваивать месторождение известняка, сырья для производства соды, на горе Куштау, которая, наряду с Шахтау, Тратау и Юрактау, входит в цепочку древних шиханов. В августе на шихане начали вырубать лес ради геологоразведочных работ. Местные жители начали протестовать 15-16 августа протесты достигли пика, произошли столкновения протестующих с представителями БСК и полицией. Власти Башкирии начали поиск компромиссного решения, которое устроило бы все стороны конфликта.

Вскоре глава Башкирии Радий Хабиров, констатировав "полное непонимание" совладельцами БСК ситуации с обеспечением компании сырьем, решил присвоить Куштау статус особо охраняемой природной территории регионального значения. Гора Куштау 2 сентября получила статус памятника природы.

Власти республики рассчитывали увеличить госпакет в капитале БСК с 38,28% до контрольного, заявляли о намерении подать самостоятельный иск, однако позднее вошли в дело третьей стороной без самостоятельных требований. Поначалу предполагался "цивилизованный способ" приобретения пакета акций. Но, изучив материалы о приватизации БСК, власти региона пришли к выводу о "несправедливости сделки" и обратились с заявлением в прокуратуру и в Следственный комитет. По данным республиканского правительства, история приватизации началась в 2007 году, сделка осуществлялась в 2010-2013 годах. Дело о приватизации компании насчитывает 56 томов. Правительство Башкирии предварительно оценивает ущерб от приватизации АО в 34 млрд рублей.

Совладелец БСК Дмитрий Пяткин в середине сентября называл сделку по объединению предприятий "Каустик" и "Сода" законной.

Действия главы Башкирии в конце августа поддержал президент Владимир Путин. Он поручил провести прокурорскую проверку сделки, в результате которой государство утратило контроль над БСК.

Позднее Хабиров заверял, что интересы республики не пострадают после вступления в силу решения суда о передаче в собственность Российской Федерации акций БСК. "Все это время, когда было много шума и гама (...), я не сидел сложа руки, (наблюдая - ИФ) как мимо нас наш пакет ходит туда-сюда. Я могу сказать, что все будет хорошо", - заявил он на пресс-конференции во вторник, отвечая на вопрос о размере пакета акций, который может быть передан региону после завершения всех судебных процедур", - говорил он.

По его словам, судьба спорного пакета акций БСК "довольно эффективно разрешается, особенно для тех общественных деятелей, которые долгие годы выражали свою позицию об определенной несправедливости приватизации БСК, перехода пакета из государственного владения в частные руки".

"Башкирская содовая компания" - единственный в России производитель терефталоилхлорида, анодов с рутений-иридиевым покрытием, флокулянта полиэлектролита катионного. Компания занимает первое место в России по производству кальцинированной и пищевой соды, по выпуску поливинилхлорида, входит в перечень крупнейших производителей каустической соды и кабельных пластификатов.

Основными акционерами БСК до решения арбитражного суда были Башкирия (38,28% через АО "Региональный фонд") и АО "Башхим" (57,18%). В свою очередь, "Башхим" контролируют бизнесмен Дмитрий Пяткин и бывший первый вице-губернатор Ненецкого автономного округа Сергей Черников.