Суд отменил приватизацию "Башкирской содовой компании"

Завод "Башкирской содовой компании" в Стерлитамаке Фото: Вадим Брайдов/ТАСС

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Башкирии истребовал из незаконного владения в пользу государства акции АО "Башкирская содовая компания" (БСК), сообщил официальный представитель Генпрокуратуры Андрей Иванов. Тем самым иск надзорного ведомства был удовлетворен в полном объеме.

"В пользу Российской Федерации истребованы 95,72% обыкновенных именных акций АО "Башкирская содовая компания" из чужого незаконного владения АО "Региональный фонд", АО "Башкирская химия" и ООО Торговый дом "Башкирская химия", - сказал Иванов.

Суд также обязал АО "Реестр" и банк "УРАЛСИБ", являющихся соответственно держателем реестра акционеров и номинальным держателем акций, списать указанные акции со счетов ответчиков и зачислить их на лицевой счет Росимущества.

Генпрокуратура 28 августа по поручению президента Владимира Путина оспорила законность сделки, в результате которой государство утратило контроль над БСК. В иске речь шла об истребовании в пользу государства пакетов акций ответчиков АО "Башкирская химия" (947 240 акций), АО "Региональный фонд" (634 174 штук) и ООО "Торговый дом "Башкирская химия" (4 254 штук).

В качестве обеспечительных мер по делу наложен арест на акции, а также вынесен запрет вносить любые изменения в реестр акционеров БСК.

Иск был подан после прокурорской проверки, которая выявила нарушения законов при приватизации актива. "Переход прав на названные имущественные комплексы произведен помимо воли Российской Федерации", - напомнил Иванов.

Путин заинтересовался БСК после того, как структура компании с разрешения властей Башкирии начала подготовку к разработке месторождения известняка на древнем шихане (сопке, образованной из морского рифа) Куштау. Местные жители начали протестовать, начались столкновения с охраной и задержания. К протестующим приходил глава Башкирии Радий Хабиров, который пообещал найти компромисс.

"Башхим" получил контрольный пакет БСК (57,18%), а Башкирия - блокирующий (38,28%) в 2013 году, когда в холдинг были объединены башкирские ОАО "Сода" и ОАО "Каустик". До присоединения "Соды" к "Каустику" Башкирия владела 61,65% уставного капитала "Соды", "Башхим" - 34,82%. После реорганизации акции "Соды" были конвертированы в дополнительные акции "Каустика". "Башхим" контролируют бизнесмен Дмитрий Пяткин и бывший первый вице-губернатор Ненецкого автономного округа Сергей Черников.

После протестов и приостановки работ на шихане Куштау Хабиров, констатировав "полное непонимание" совладельцами БСК ситуации с обеспечением компании сырьем, принял решение о создании на территории Куштау особо охраняемой природной территории регионального значения. Гора Куштау 2 сентября получила статус памятника природы.

Власти республики рассчитывали увеличить госпакет в капитале БСК с 38,28% до контрольного, поначалу предполагался "цивилизованный способ" приобретения пакета акций. Но, изучив материалы о приватизации БСК, власти региона пришли к выводу о "несправедливости сделки" и обратились с заявлением в прокуратуру и в Следственный комитет. По данным республиканского правительства, история приватизации началась в 2007 году, сделка осуществлялась в 2010-2013 годах. Дело о приватизации компании насчитывает 56 томов. Правительство Башкирии предварительно оценивает ущерб от приватизации АО в 34 млрд рублей.

26 августа президент России Владимир Путин поручил провести прокурорскую проверку этой приватизации.

"Башкирская содовая компания" - единственный в России производитель терефталоилхлорида, анодов с рутений-иридиевым покрытием, флокулянта полиэлектролита катионного. БСК занимает первое место в России по производству кальцинированной и пищевой соды, по выпуску поливинилхлорида, входит в перечень крупнейших производителей каустической соды и кабельных пластификатов.