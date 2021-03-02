Экспорт российской нефти в дальнее зарубежье за два месяца снизился на 21,6%

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - В январе-феврале 2021 года Россия экспортировала в страны дальнего зарубежья 32,83 млн тонн нефти, что на 21,6% меньше, чем за такой же период 2020 года, говорится в оперативной сводке ЦДУ ТЭК. Среднесуточный экспорт зафиксирован на уровне 4,08 млн баррелей. Поправка на високосный год учтена.

По системе нефтепроводов АК "Транснефть" в дальнее зарубежье за два месяца текущего года всего было экспортировано 28,49 млн тонн нефтяного сырья (из них 25,76 млн тонн - российские ресурсы), минуя "Транснефть" - 7,08 млн тонн.

В феврале в дальнее зарубежье было экспортировано 15,39 млн тонн российского нефтяного сырья. По сравнению с тем же месяцем прошлого года экспорт снизился на 25,2%. Среднесуточный экспорт составил 4,03 млн баррелей.

Через порт МНТ Козьмино по системе "Транснефти" с начала года отгружено 5,27 млн тонн российского нефтяного сырья (в феврале - 2,62 млн тонн), Приморск - 5,29 млн тонн (2,4 млн тонн), СМП Усть-Луга - 2,2 млн тонн (799,14 тыс. тонн), Новороссийск - 970,45 тыс. тонн (671,1 тыс. тонн).

НК "Роснефть" в январе-феврале 2021 года экспортировала в дальнее зарубежье по системе "Транснефти" 13,6 млн тонн (в феврале - 6,04 млн тонн), "Сургутнефтегаз" - 3,84 млн тонн (1,81 млн тонн), "ЛУКОЙЛ" - 2,72 млн тонн (1,5 млн тонн), "Татнефть" - 1,25 млн тонн (602,54 тыс. тонн), "Газпром нефть" - 1,09 млн тонн (535,89 тыс. тонн).

Предприятия, не входящие в состав вертикально интегрированных нефтяных компаний, за два месяца текущего года отгрузили в дальнее зарубежье по системе "Транснефти" 2,65 млн тонн нефти (в феврале - 1,19 млн тонн).

Транзит Казахстана в январе-феврале 2021 года составил 2,14 млн тонн (в феврале - 1,1 млн тонн), Туркмении - 320,46 тыс. тонн (240,66 тыс. тонн), Белоруссии - 272,5 тыс. тонн (130 тыс. тонн).

Российские нефтяные компании в январе-феврале 2021 года нарастили поставки нефти в страны ближнего зарубежья на 232,7% - до 2,36 млн тонн. Экспорт в Белоруссию вырос на 232,7% до 2,36 млн тонн нефти.