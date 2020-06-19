Дело об искалеченной ингушской девочке дошло до суда

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - В Сунженский суд Ингушетии направлено уголовное дело супругов, которых обвиняют в систематических истязаниях жившей у них семилетней племянницы и доведения ребенка до психического расстройства и ампутации руки. Об этом сообщили в прокуратуре республики.

Обвиняемая - сестра отца Айши Макка Ганиева. Ей 36 лет, ее партнеру и подельнику 44 года, до начала расследования он был прапорщиком полиции.

По версии следствия, Ганиева в декабре 2018 года взяла Айшу к себе жить. В доме жили они с партнером и двумя маленькими детьми. С декабря 2018 по июль 2019 года Ганиева и ее партнер систематически избивали девочку, даже за совершение незначительных провинностей, говорится в пресс-релизе.

"В конце июня 2019 года они связали веревкой руки девочки и подвесили ее за деревянную балку перекрытия навеса, где она находилась в течение некоторого времени. Кроме того, женщина насильно усадила ребенка на разогретую металлическую крышку газовой печи", - сообщила прокуратура.

В результате девочка получила тяжелые травмы, которые впоследствии привели к ампутации правой кисти и части предполечья. "От систематического причинения физических страданий у ребенка развилось психическое расстройство", - добавили в прокуратура.

Обвиняемым вменяют п. а ч. 3 ст. 111 УК (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее психическое расстройство, в отношении малолетнего, с особой жестокостью, группой лиц по предварительному сговору).

Прокуратура Ингушетии также проверила, как с семьей работали органы системы профилактики. В результате должностным лицам ряда ведомств были внесены представления, этих граждан привлекли к дисциплинарной ответственности.

О состоянии Айши стало известно, когда 4 июля 2019 года ее привезли в детскую клиническую больницу Ингушетии с некрозом рук, переломами и множественными следами ударов, ожогов и укусов. Местные врачи сделали ей операцию по спасению сосудов кистей рук. На следующий день ее перевезли на лечение в Москву, в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии. Там обследование нашло у нее застарелые переломы ребер и травму позвоночника. 7 августа девочке ампутировали правую кисть и предплечье.

В руководстве Ингушетии пообещали после лечения подобрать девочке приемную семью в республике. В середине августа мать девочки Лидия Ажигова потребовала у регионального омбудсмена Заремы Чахкиевой вернуть ей ребенка. В сентябре Ажигова встретилась в больнице с Айшей в присутствии уполномоченного по правам ребенка при президенте Анны Кузнецовой.

В конце октября Кузнецова сообщила, что суд приостановил дело о лишении Ажиговой родительских прав и признал ее законным представителем ребенка. После выписки из больницы девочка переехала с мамой в Магас.

Партнера Ганиевой уволили из полиции. Ганиева была арестована в начале июля прошлого года. Ее родные дети были помещены в детский реабилитационный центр.